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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

- düşen çatı

Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Okul Bahçesi Şiddetli Rüzgar 

-- itfaiye ve afad çalışması
-- detaylar

( BOLU -HD) BOLU

- Bolu’da, şiddetli rüzgar nedeniyle bir lisenin çatısı okul bahçesine düştü. Öğrencilerin ders saatinde olması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Edinilen bilgiye göre, Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan rüzgar, şiddetini giderek artırdı. Şiddetli rüzgar nedeniyle Kürkçüler Mahallesi’nde bulunan Bolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin çatısı büyük bir gürültüyle okulun bahçesine düştü. Yetkililerin ihbarı üzerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Çatının okul bahçesine düştüğü sırada öğrencilerin derste olması ve bahçede kimsenin bulunmaması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Çatının düştüğü sırada öğrenciler büyük korku yaşadı. Okulda bulunan öğrenci ve öğretmenler bir süre okul bahçesine çıkamadılar. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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