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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şiddetli rüzgar okul çatısını uçurdu - KAHRAMANMARAŞ

Şiddetli rüzgar okul çatısını uçurdu - KAHRAMANMARAŞ

- Şiddetli rüzgarın uçurduğu çatı - Çatının düştüğü evin bahçesi - Olayın yaşandığı evin sahiplerinin konuşmasıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir okulun çatısını evin bahçesine uçurarak maddi hasara yol açtı.Edinilen bilgilere göre, Alembey Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle yapımı devam eden bir okulun çatısı, evin bahçesine düştü.Rüzgarın şiddetiyle çevreye savrulan çatı, evde hasar oluşmasına neden oldu.Rüzgarın şiddetiyle uçan çatının düştüğü evin sahibi Fatma Horuz, yaşanan olayla ilgili şunları kaydetti:"Mutfakta yemek hazırlıyorduk. Büyük bir ses duyunca eşime 'bizim çatımı uçtu' dedim ve dışarı çıkıp bakmasını istedim. Bahçede oyun oynayan çocuğumu eve gelmesi için uyardım. Çocuğu eve almasaydım çatı 6 yaşındaki oğlumuz Batuhan'ın üzerine düşecekti. Okulun çatısı bizim evin önüne düşmüş. Evimizde küçük çaplı maddi hasar oluştu."Elbistan Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olay sonrası okul binası etrafında incelemede bulundu.

Okul Binası Şiddetli Rüzgar 

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