Şiddetli rüzgar nedeniyle okul girişindeki ağaç devrildi

-Trafik detay



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun’da okul girişinde ağaç devrildi, muhtemel bir facia ucuz atlatıldı. Samsun’un İlkadım ilçesi Lise Caddesi’nde bulunan ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle kaldırımın üzerine devrildi. 19 Mayıs Lisesi girişinde meydana gelen olay esnasında okulda ehliyet sınavının olması muhtemel bir yaralanmayı önledi. Saat 16.40'ta meydana gelen olayda 19 Mayıs Lisesi’nde akşam kursu alan öğrenciler bulunuyor ve aynı zamanda ehliyet sınavı yapılıyordu. Öğrencilerin çıkışına 20 dakika kala meydana gelen olayda şans eseri kimse yaralanmadı. Olası bir facia ise ucuz atlatıldı. Okul önündeki kaldırımlara devrilen ağaç Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerce küçük parçalara ayrılarak kaldırıldı. Kaldırma çalışmasında trafik polisi tarafında yol emniyeti alındı.



loading...