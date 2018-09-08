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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şiddetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreyi buldu... Vatandaşlar tehlike atlattı

Şiddetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreyi buldu... Vatandaşlar tehlike atlattı

DALGALARDAN GÖRÜNTÜ

Şiddetli Rüzgar Yükselen 

-VATANDAŞLARIN DALGALARIN ARASINDA KALMASI
-DETAYLAR

( BARTIN )- Yükselen dalgalara aldırmayan bazı vatandaşlar ıslandı BARTIN

- Bartın’ın Amasra ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Limanda yükselen dalgalara aldırmayan vatandaşlar hayatını tehlikeye attı. Amasra'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da kayalara çarpan dalgaların boyu 5 metreyi buldu. Limanda yüksek dalgalara aldırmadan canını hiçe sayarak dururken bazı vatandaşlar ise dalgalar yüzünden ıslandı.
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