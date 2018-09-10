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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçtan kopan dallar 3 arabaya zarar verdi - MERSİN Haberi

Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçtan kopan dallar 3 arabaya zarar verdi - MERSİN Haberi

- Ağaçtan kopan dallardan görüntüler - İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından detaylar - Hasar gören araçlardan detaylar - Aracı hasar gören Ersin Özşenoğlu'nun konuşması - Araçtan görüntüler Mersin 'de şiddetli rüzgar - Kent merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçtan kopan dallar 3 arabaya zarar verdiMERSİN (AA) - Mersin 'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaçtan kopan dallar 3 otomobilde hasar oluşturdu.Alınan bilgiye göre, kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle 5309 Sokak'taki bir ağacın dalları kopup, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü.Büyük gürültü üzerine olaya yerine giden otomobil sahipleri, araçlarını bulundukları yerden çekti.Yapılan incelemede, Ersin Özşenoğlu'na ait 33 AAC 543 plakalı otomobilin tavanında ve ön camında büyük hasar oluştuğu görüldü.
Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kopan ağaç parçalarını yoldan kaldırdı.Özşenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracını park ettiği yerin karşısında çalıştığını söyledi.

Rüzgar sonrası büyük bir gürültü duyduğunu belirten Özşenoğlu, "En çok zararı benim arabam gördü. Yapacak bir şey yok. Arabanın tavanı, camı gitti. Arabayı satmaya kalksam takla atmış derler. Kimse üzerine ağaç düştüğüne inanmaz. Bir anlık bir şeydi. 15 saniyede bir ses çıktı. Bir baktım 20 bin lira zarardayım." dedi.

Bild Muhabir Şiddetli Rüzgar 

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