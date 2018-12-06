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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç arabanın üstüne devrildi İzle

Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç arabanın üstüne devrildi İzle

Ekiplerin çalışması

Gard Kırköy Çam Ağacı Allah Şiddetli Rüzgar 

-röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bakırköy'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın büyük bir kısmı aracın üstüne devirdi. Yaralanmanın olmadığı olayda, araçta hafif maddi hasar meydana geldi. Ataköy 4'üncü kısımda şiddetli rüzgar nedeniyle çam ağacının bir kısmı aracın üstüne devrildi. Sahibinin başında olmadığı aracın kurtarılması için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ağaç devrilmesine çağrılan itfaiye ekipleri motorlu testere yardımıyla ağacın kopan parçalarını aracın üstünden kaldırdı. Ağacın geri kalan kısmı ise kaldırım kenarına çekildi. Bu sırada yol kenarındaki bir ağacın ise şiddetli rüzgardan sallandığı da görüldü.
Olayı gören Serdar Karadeniz isimli bir vatandaş, "Rüzgar çıktığında maalesef böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Yine devrildi ağaç bir kısmı da çürük gibi duruyor. İnşallah gelip keserler. Çünkü okul önü burası. İnşallah bir önlem alırlar" dedi.

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