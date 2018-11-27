- Şiddetli rüzgar Manisa'da hasara yol açtı

-KIRILAN AĞAÇLAR DETAY

-MUHTAR ÖMER ŞEN AÇIKLAMA



( MANİSA )- Şiddetli rüzgardan zarar gören ağaçlar belediye ekipleri tarafından budandı MANİSA



- Manisa’nın Yunusemre ilçesinde dün gece saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar etkili olan şiddetli rüzgar bazı ağaçların zarar görmesine neden oldu. Gövdesinden ayrılan, kopan veya kırılan dallar Yunusemre Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı. Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı acil müdahale ekibi, şiddetli rüzgar dolayısıyla zarar gören ağaçları budayarak çevresini temizledi. Devrilen ağaçlar kaldırılırken; vatandaşlara da şiddetli rüzgarda mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuldu. Soğuk ve şiddetli rüzgar dolayısıyla mahallelerindeki bazı ağaçların zarar gördüğünü ve bunu Yunusemre Belediyesi’ne bildirdiklerini kaydeden Akmescit Mahallesi Muhtarı Ömer Şen konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Akşam rüzgardan mahallemizdeki bazı ağaçlar zarar gördü. Yunusemre Belediyesi ekiplerine bildirdik. Kısa sürede müdahale ederek ağaçların zarar gören yerleri budandı, çevresi temizlendi” dedi.

(SC-Y)

