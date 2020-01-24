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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Şiddetli rüzgar kamelyaları yerinden söktü, sepetli motosikleti sürükledi

Şiddetli rüzgar kamelyaları yerinden söktü, sepetli motosikleti sürükledi

Kamelyanın uçma anı

Kamera Güvenlik Kamerası Cep Telefonu Şiddetli Rüzgar 

-Yürümekte zorluk çeken vatandaş detay
-Motosikletin rüzgarla birlikte ilerlemesi (güvenlik kamerası)

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta günün ilk ışıklarında etkisini iyice artıran ve kentte hayatı olumsuz etkileyen rüzgarın şiddeti vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Çatıları uçuran, ağaçları deviren şiddetli rüzgar yüksek kesimlerdeki sitelerde yer alan kamelyaları yerinden söktü. Yolda yürümekte dahi zorlanan vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek rüzgarın şiddetini gözler önüne serdi. Sabah park ettiği motosikletini yerinde bulamayan vatandaş ise, güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde sepetli motosikletinin rüzgarın şiddetiyle kendi başına sürüklendiği gördü. (OZR-
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