Şiddetli rüzgar hayatı tehlikeye atıyor... Vatandaşlar güvenli yerlere sığındı

-Araçlar çatıların altında kaldı

-Büyük korku

-Genel detay

-Çatısı uçan binalar



( AĞRI -ÖZEL) AĞRI



- Ağrı’da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle çok sayıda binanın çatıları uçtu, araçlar düşen çatıların altında kaldı, vatandaşlar büyük bir korku yaşadı. Ağrı merkezde sabah saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli rüzgâr kentte günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Kentin büyük tamamında etkili olan rüzgâr nedeniyle çok sayıda binanın çatıları yerlerden sökülerek yollara düştü. Çevre yolunda bulunan bir hotelin çatısı tamamen sökülerek 4 aracın üzerine düştü. Çatıların altında kalan araçlar kullanılamaz hale geldi. Öte yandan Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde bulunan kavşakta billboardlar yerinden söküldü. Rüzgâr Batıkentte bulunan çok sayıda binanın çatıları tahtaları ile birlikte söktü. Düşen çatılar ve tahtalar vatandaşlara büyük bir korku yaşattı. Paniğe kapılan vatandaşlar iş yerleri ve güvenli yerlere sığındı. Kentin bazı yerlerinde ağaçlarda kökünden söküldü, rüzgar bazı yerlerde toz fırtınası oluşturdu. Kentte bazı yollar ulaşıma kapatılırken olası bir yaralanmaya karşı ambulans hazır bekletildi.

