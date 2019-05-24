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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Şiddetli rüzgar - ERZİNCAN

Şiddetli rüzgar - ERZİNCAN

- Türk Telekom İl Müdürlüğü binasının çatısından görüntüler - İtfaiye ekiplerin müdahalesi - Polis ekiplerin uyarıda bulunması Erzincan 'da şiddetli rüzgar - Rüzgar nedeniyle Türk Telekom İl Müdürlüğü binasının çatısı zarar gördüERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da, şiddetli rüzgar nedeniyle Türk Telekom İl Müdürlüğü binası çatısının bir bölümü uçtu.Şiddetli rüzgar kentte yaşamı olumsuz etkiliyor.Rüzgar nedeniyle kent merkezindeki Türk Telekom İl Müdürlüğü binasının çatısı zarar görürken, çatıdan kopan parçalar etrafa savruldu.İtfaiye ekipleri çevredeki parçaları temizledikten sonra çatının diğer bölümünün uçma ihtimaline karşı da önlem aldı.Polis ekipleri ise çevredeki araçları kaldırarak bölgeye güvenlik şeridi çekti.

Şiddetli Rüzgar 

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