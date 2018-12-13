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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şiddetli rüzgar enerji nakil hattı direğini devirdi - MUŞ İzle

Şiddetli rüzgar enerji nakil hattı direğini devirdi - MUŞ İzle

- Ekiplerin su içerisinde devrilen direğe yürümesi - Devrilen direğin ekipler tarafından incelenmesi - Su içerisindeki ekibin saatlerce çalışması ve tahta direkler için çukur açılması - Ekiplerin çalışmasından genel detay - Kato ile direğin yeniden dikilmesi - VEDAŞ Muş İl Müdürü Eşref Şentürk Röp.Şiddetli rüzgar enerji nakil hattı direğini devirdi - Muş 'un Hasköy ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle enerji nakil hattı direğinin devrilmesi sonucu 14 köyde yaşanan enerji kesintisi, ekiplerin yoğun çalışması sonucu giderildiMUŞ (AA) - Muş 'un Hasköy ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle enerji nakil hattı direğinin devrilmesi sonucu 14 köyde enerji kesintisi yaşandı.Kentte üç gündür süren şiddetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.Şiddetli rüzgar nedeniyle Hasköy ilçesine bağlı Eşmepınar köyü yakınlarındaki enerji nakil hattı direğinin devrilmesi sonucu 14 köyde enerji kesintisi yaşandı.Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, bölgedeki olumsuz hava koşullarına rağmen devrilen direği yenileyerek arızayı giderdi.VEDAŞ İl Müdürü Eşref Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte devam eden şiddetli rüzgar nedeniyle enerji nakil hatlarının zarar gördüğünü söyledi.

Ekiplerin büyük fedakarlık göstererek arızaları giderdiğini anlatan Şentürk, "İl genelinde birçok bölgede arıza ihbarı aldık. Şu anda 85 personelden oluşan 25 ekiple çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın karanlıkta kalmaması için gayret gösteriyoruz." dedi.

Fedakarlık Şiddetli Rüzgar 

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