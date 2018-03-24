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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şiddetli rüzgar çatıları söktü attı

Şiddetli rüzgar çatıları söktü attı

Rüzgarda zarar gören binalardan görüntüler

( KARS ) KARS

Gard Sekte Şiddetli Fırtına Şiddetli Rüzgar 


- Kars'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu Kars'ta öğlen saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar Digor Yolu üzerindeki TOKİ lojmanlarının çatılarını uçururken, Harakani Devlet Hastanesi'nin de çatısı rüzgardan payını aldı. Harakani Devlet Hastanesi'nin de çatısı rüzgardan uçtu. Merkez Digor Yolu üzerindeki TOKİ konutlarındaki bazı binaların çatıları şiddetli fırtına nedeniyle yerlerinden söküldü. Metrelerce yüksekten yola ve bahçelere savrulan çatı ve ağaç dalları çok sayıda araçta maddi zarar oluşturdu. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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