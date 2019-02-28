Şiddetli rüzgar binanın dış cephe kaplamasını söktü

-itfaiye ekipleri detay

-şeritle kapatılan kaldırım

-polisin önlem aldığı bölge

-itfaiyenin risk taşıyan kaplamayı sökmesi

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( KAHRAMANMARAŞ )- Binanın uçan dış cephe kaplaması kaldırıma düştü KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli rüzgar bazı binaların dış cephe kaplamasına zarar verdi. Kahramanmaraş'ta il genelinde etkisi gösteren şiddetli rüzgar, Dulkadiroğlu ilçesi Zübeyde hanım bulvarı üzerinde bir binanın dış cephe kaplamasını söktü. Yerinden sökülen parça kaldırım üzerine düştü. O sırada kaldırımda kimsenin bulunmaması olası yaralanmanın ve can kaybının önüne geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis kaldırımı şeritle kapatarak önlem aldı. İtfaiye ekipleri de düşme riski taşıyan diğer kaplamaları söktü.

