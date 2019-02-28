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28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şiddetli rüzgar binanın dış cephe kaplamasını söktü

Şiddetli rüzgar binanın dış cephe kaplamasını söktü

olayın olduğu bina önünden detaylar

Polis Şiddetli Rüzgar 

-itfaiye ekipleri detay
-şeritle kapatılan kaldırım
-polisin önlem aldığı bölge
-itfaiyenin risk taşıyan kaplamayı sökmesi
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-28022019_KMARAS_BINANIN_KAPLAMASI_UCTU_(OFS_167MB) başlığında Kahramanmaraş FTP'den geçildi.

( KAHRAMANMARAŞ )- Binanın uçan dış cephe kaplaması kaldırıma düştü KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli rüzgar bazı binaların dış cephe kaplamasına zarar verdi. Kahramanmaraş'ta il genelinde etkisi gösteren şiddetli rüzgar, Dulkadiroğlu ilçesi Zübeyde hanım bulvarı üzerinde bir binanın dış cephe kaplamasını söktü. Yerinden sökülen parça kaldırım üzerine düştü. O sırada kaldırımda kimsenin bulunmaması olası yaralanmanın ve can kaybının önüne geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis kaldırımı şeritle kapatarak önlem aldı. İtfaiye ekipleri de düşme riski taşıyan diğer kaplamaları söktü.
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