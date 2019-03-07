Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şiddetli rüzgar aydınlatma direkleri ve ağaçları devirdi - ADANA

Şiddetli rüzgar aydınlatma direkleri ve ağaçları devirdi - ADANA

- Şiddetli rüzgardan detay - Otomobilin üzerine devrilen ağacı kaldırma çalışmaları - Hasar gören otomobilden detay - Otomobili hasar gören vatandaşla röportaj - Devrilen aydınlatma direklerinden görüntüler - Devrilen direklerin ekiplerce kaldırılması - Otomobillerdeki hasardan detay Adana 'da şiddetli rüzgar - Rüzgar nedeniyle kentteki bazı aydınlatma direkleri ve ağaçlar devrildi, çok sayıda araçta hasar oluştuADANA (AA) - Adana 'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen aydınlatma direkleri ve ağaçlar, araçlara zarar verdi.Kentte etkili olan rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Merkez Çukurova ilçesindeki farklı noktalardaki bazı ağaçlar ve aydınlatma direkleri, seyir ve park halindeki otomobillerin üstüne devrildi, araçlarda hasar oluştu. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ulaşıma kapanan yollardaki direkleri ve ağaçları kaldırdı.Otomobili zarar gören sürücülerden Kamil Uzun, gazetecilere, trafik ışıklarında beklerken aracının üstüne aydınlatma direğinin devrildiğini, büyük korku yaşadığını söyledi.

Kadir Sazak da otomobilini park ederken gürültü duyduğunu, bir yere çarptığını zannettiğini belirterek "Otomobilimden çıktım. Baktım aracın üzerine ağaç devrilmiş." ifadesini kullandı.

Gard Bild Şiddetli Rüzgar Aydınlatma Direği 

İlgili Foto Galeriler
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
PKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha EdildiPKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı