Şiddetli rüzgar ahırın çatısını uçurdu

-Ahırdaki koyunlar

-Ahır sahibi Mehmet Bilben ile röportaj



( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP



- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şiddetli rüzgar, bir ahırın çatısını uçurdu. Ahırda bulunan hayvanlar yara bile almazken, çatının düştüğü otomobilde ise hiç bir hasar meydana gelmediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Beyler Mahallesinde etkili olan şiddetli rüzgar, Mehmet Bilben'e ait olan ve yaklaşık 60 kuzunun bulunduğu ahırın çatısısını uçuurdu. Rüzgarın yaklaşık 2 metre uzağa fırlattığı çatı nedeniyle ahırdaki hayvanlar telef olmaktan tesadüfen kurtuldu. Yaklaşık 20 metre uzunluktaki çatının üzerine düştüğü otomobilin hiç bir hasar görmediği öğrenildi. 20 kişi çatıyı yerinden sökemez çok şiddetli bir rüzgar olduğunu belirten ahır sahibi, rüzgarın çatıyı bir anda kaldırıp ahırın yanındaki boş araziye attığını söyledi.



Çatının, '20 kişinin bile yerinden söküp taşıyamayacak' kadar ağır olduğunu anlatan Mehmet Bilben, ahırdaki hayvanların ise tesadüfen telef olmaktan kurtulduğunu ifade etti.

Bölgede günlerdir rüzgar olduğunu kaydeden Bilben, "Bir kaç gündür buralar rüzgarlıydı. Gece saat 22.00 sıralarında, tam uyumak üzere olduğum bir anda büyük bir gürültü koptu. Hemen dışarı çıktım, baktığımda 20 metre uzunluğundaki ahırın çatısının yerinde olmadığını gördüm. Ahırın yanına gittiğimde ise çatının bahçedeki park halindeki otomobilin üzerinde olduğunu fark ettim. Çatının parçaları ahırın içerisine de düşmüş ama kuzular, ahırın bir köşesine sığınmış, üzerine herhangi bir parça düşmemiş. Yaralanan bile olmamış, çok şükür. Çatının üzerine düştüğü otomobilin de hasar görmemiş" dedi Bilben, bölgede sık sık şiddetli rüzgar olduğunu ifade ederek, 4 yıl öncede başka bir ahırının çatısının uçtuğunu da kaydetti.



