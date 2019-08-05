Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şiddetli rüzgar ağaçları yıkıp geçti

Şiddetli rüzgar ağaçları yıkıp geçti

Rüzgardan görüntü

Gard Kaldırımlar Zabıta Şiddetli Rüzgar 

-Vatandaşlardan görüntü
-Kırılan ağaçlardan görüntü
-Vatandaşların ve ekiplerin çalışmaları
-Vatandaşlar röp
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, aniden bastıran şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok ağaç devrildi. Kent merkezinde biranda çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle kaldırımlarda bulunan bir çok ağaç dalları kırılarak kaldırımlara düştü. Şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekerken zabıta ekipleri, itfaiye ekipleri ve esnaflar kırılarak düşen ağaç dallarını kaldırım kenarlarına taşıdı. Atatürk Bulvarı Polisevi yakınlarında ise gövdesinden kırılarak yola devrilen ağaç trafik akışının ilerlemesine neden oldu. Ağaç gövdesi esnaflar ve itfaiye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. (CK-MFT-
İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Genç Hemşire Feci Şekilde Can VerdiGenç Hemşire Feci Şekilde Can Verdi
Lüks Otomobilin Tavanı Kamyonda Kaldı! Ölü Ve Yaralılar VarLüks Otomobilin Tavanı Kamyonda Kaldı! Ölü Ve Yaralılar Var
4,795 Milyon Euroluk Vurgun Yapan Şahısların Lüks Yaşam Sonları Oldu4,795 Milyon Euroluk Vurgun Yapan Şahısların Lüks Yaşam Sonları Oldu
Balıkesirde Yolcu Otobüsü Alev AldıBalıkesirde Yolcu Otobüsü Alev Aldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı