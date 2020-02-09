Şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü İzle

-Ağaç ve kökünden detay

-Lavabo kapısı önünde ağaca basıp geçen vatandaş

-Pazar alışverişi sonrası ağaç üzerinden elinde poşetlerle geçen bir kadın

-Pazarda balıkçılık yapan Kalender Tüer ile röp.

-İtfaiye ekipleri prefabrik lavabo ile itfaiye ekipleri genel

-Pazarın içinde görüntü

-Devrilme riski bulunan ağacın itfaiye merdiveni ile budanması



( MERSİN )- Mersin'in Erdemli ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu MERSİN



- Mersin'in Erdemli ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar dolayısıyla bazı ağaçlar devrildi, devrilme riski bulunan ağaçlar ise itfaiyenin müdahalesiyle budandı. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki kapalı pazar yerinde okaliptüs ağaçlarından biri kuvvetli rüzgara dayanamayıp devrildi. Halk pazarı yerinin prefabrik lavabosunun kapısı önüne devrilen ağacı fark eden bir kadın, ağacın üzerine düşmesine ramak kala kurtuldu. İtfaiye ve belediye ekipleri devrilen ağacı motorlu testere ile kesti. Pazar esnaflarından Kalender Tüer, bağrışmalar sonucu kadının son anda üzerine gelen ağaçtan kurtulduğunu belirtti.

Tüer, "Rüzgarda lavabonun yanındaki okaliptüs ağacı aniden yıkıldı. Bağırışmaları duyan kadın üzerine gelen ağacı fark etti. Kadın kıl payı kurtuldu" dedi.

İlçe merkezinde cadde kenarlarında bulunan ve devrilme riski bulunan ağaçlarda ekipler tarafından budandı. Budama esnasında cadde trafiğe kapatıldı, polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. (HSY-



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