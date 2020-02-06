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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü araçların üstüne devrildi

Şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü araçların üstüne devrildi

FIRTINA NEDENİYLE AĞACIN ARAÇLARIN ÜZERİNDE DEVRİLMİŞ HALİ

Polis Bild Zabıta Şiddetli Rüzgar 

-ARAÇLARDA MEYDANA GELEN HASAR
-AĞACIN KÖKÜNDEN SÖKÜLMÜŞ HALİ
-ÇEVREDEN GENEL GÖRÜNTÜ
-DEVRİLEN AĞACIN KESİLEREK KALDIRILMASI

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Niksar ilçesinde bir anda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen bir ağaç yolda park halinde bulunan iki aracın üstüne devrildi. Niksar’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Çıkan fırtına nedeniyle Cahit Külebi Caddesi üzerinde bulunan bir ağaç park halinde bulunan iki otomobilin üzerine devrildi. İki otomobilin üzerine devrilen ağaç nedeniyle şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Çevredekiler haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve belediye zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan olayı gören çevredeki vatandaşlar bir anda rüzgar estiğini ve ağacın büyük bir gürültüyle aniden devrildiğini söylediler. Ağacın devrilmesi sebebiyle cadde bir süre araç trafiğine kapanırken, motorlu testere ile ağacı parçalara ayıran ekipler, oluşan parçaları kaldırarak yolu açtı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (SÖZ-GF-
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