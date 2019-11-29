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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Şiddetli lodos İstanbul Havalimanı’nda uçuşları etkilemedi

Şiddetli lodos İstanbul Havalimanı’nda uçuşları etkilemedi

İstanbul Havalimanı’nda uçakların sorunsuz şekilde inmesi

Şiddetli Lodos Hava Ulaşımı Kamera Lodos Şiddetli Rüzgar 

-arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Atatürk Havalimanı’nda her lodos sonrası kaydedilen görüntüler İstanbul Havalimanı’nda yaşanmadı İSTANBUL

- İstanbul’da etkili olan her lodos sonrasında Atatürk Havalimanı’na uçaklar beşik gibi sallanırken İstanbul Havalimanı’nda ise etkili olan şiddetli rüzgara rağmen inişlerde bir sorun yaşanmadı. Yeni havalimanında lodosa rağmen uçakların rahat şekilde indiği gözlendi. İstanbul’da etkili olan her lodos sonrasında Atatürk Havalimanı’nda meydana çıkan görüntüler İstanbul Havalimanı’nda yaşanmadı. İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos ve yağış kent genelinde hayatı olumsuz yönde etkilerken hava ulaşımında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Atatürk Havalimanı’nda her lodos sonrası meydana uçakların pisti pas geçmesi ve beşik gibi sallanmaları kameralara yansıyordu. İstanbul Havalimanı’nda ise geçmiş görüntülerin aksine şiddetli lodosa rağmen herhangi bir sorun yaşanmadığı görüldü.
Uçakların rahat bir şekilde inişlerini gerçekleştirdikleri gözlendi.
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