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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Şiddetli lodos fabrikanın çatısını uçurdu Video

Şiddetli lodos fabrikanın çatısını uçurdu Video

-UÇAN ÇATININ BİNALARIN ÜZERİNDEKİ PARÇALARINDAN GÖRÜNTÜ

Fabrika Şiddetli Lodos Lodos 

--ÇATININ SALLANAN PARÇALARINDAN GÖRÜNTÜ
--VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜ
--BİNA SAHİPLERİYLE RÖP
--İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASINDAN GÖRÜNTÜ

( BURSA )- Uçan çatı 2 binanın üzerine düştü BURSA

- Bursa'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli lodos fabrikanın çatısını uçurdu. Yıldırım ilçesi Vatan mahallesinde bulunan fabrikanın çatısı şiddetli lodosa dayanamayarak 2 binanın üzerine uçtu. Çatı büyük bir gürültüyle uçarak 2 binanın üzerine düşmesi üzerine binada oturan vatandaşlar korkuyla uykularından uyandı. Hemen dışarı çıkan vatandaşlar çatının binalarının üzerine düştüğünü gördü. Uçan çatının tehlike saçan bazı aksamları ise itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Binalarının üzerine çatı uçan vatandaşlar, "Uyurken büyük bir gürültüyle uyandık. Dışarı çıkıp baktığımızda yandaki fabrikanın çatısının bizim binaların üzerine düştüğünü gördük. Bomba gibi ses çıkarttı çok korktuk" dedi.
(BRK-
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