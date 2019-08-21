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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şiddetli gök gürültüsü ve şimşek yürekleri ağza getirdi İzle

Şiddetli gök gürültüsü ve şimşek yürekleri ağza getirdi İzle

Gök gürlemesi

Kamera 

-Vatandaşın kaçması

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- İstanbul’da etkili olan yoğun yağışta şiddetli gök gürültüsü ve şimşek, sokaktaki vatandaşların yüreğini ağza getirdi. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken bir vatandaş gök gürültüsüyle koşmaya başladı.
Sabah saatlerinden itibaren yağması beklenen şiddetli yağmur Anadolu Yakasında etkili olmaya başladı.
Yağmur esnasında oluşan şiddetli gök gürlemesi ve şimşek, o sırada sokakta yürüyen vatandaşların adeta yüreğini ağza getirdi. Yolda yürüyen bir vatandaş gök gürlemesi ile birlikte koşmaya başladı.
Öte yandan yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar su biriken yollarda ilerlemekte zorlandı.
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