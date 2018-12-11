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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Şiddetli fırtınada bot alabora oldu

Şiddetli fırtınada bot alabora oldu

Denizdeki rüzgar şiddeti

Dera Şiddetli Fırtına 

-Alabora olan botun çıkarılması
-detay

( HATAY )- Hatay’daki fırtına, denizde ilerleyen botu devirdi HATAY

- Hatay’ın İskenderun ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına denize açılan bir botun alabora olmasına neden oldu. Olay akşam saatlerinde, İskenderun denizi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup Türkiye Yelken Federasyonu İskenderun Yelken Kulübüne ait botla denize açıldı. Bot kısa bir süre sonra şiddetli fırtına nedeniyle alabora oldu. Denize düşenlerin kendi çabalarıyla sahile çıktığı öğrenilirken, alabora olan bot vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.
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