Şiddetli fırtına limandaki tekneyi batırdı - DÜZCE
- Batan tekneden detaylar - Dalgaların liman kayalıklarının aşmasından detaylarŞiddetli fırtına limandaki tekneyi batırdıDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde, şiddetli fırtına nedeniyle bir balıkçı teknesi battı.Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde saatteki hızı 60 kilometre olan ve öğleden sonra 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle liman içindeki Barış Öztürk'e ait tekne alabora oldu.Batan tekneyi kurtarmaya çalışan balıkçılar, uzun uğraşlar sonucu tekneyi karaya çıkardı.Tekne kullanılamaz hale geldi.