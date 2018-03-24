Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şiddetli fırtına ev ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu, vatandaş sokakları boşalttı

Şiddetli fırtına ev ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu, vatandaş sokakları boşalttı

sokaklardan görüntü

-çatıdaki parçalardan görüntü
-vatandaşlardan görüntü
-röportaj
-hasar gören yerlerden görüntü
-detay

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da sabah erken saatlerde başlayan fırtına hayatı adeta felç etti. Fırtına nedeniyle evlerin ve iş yerlerinin çatıları uçarken, vatandaşlar büyük tehlike atlattı. Ağrı il merkezinde etkili olan fırtına şehirde korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Binalardan düşen çatılar büyük tehlike oluştururken, vatandaşlar etkisini artıran fırtına nedeniyle cadde ve sokakları boşalttı. Çok sayıda ev, okul, resmi kurum ve iş yerinin çatısı uçarken, birçok iş yerinin reklam tabelaları da düştü. Fırtına nedeniyle çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi ve onlarca ağaç kırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı