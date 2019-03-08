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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Şiddetli fırtına Erzincan’da çatıları uçurdu İzle

Şiddetli fırtına Erzincan’da çatıları uçurdu İzle

Uçan çatılardan görüntüler

Nadan Şiddetli Rüzgar Hayvan 

-Çatısı uçan ev ve ahırlardan görüntüler
-Yaralı hayvanlardan görüntüler
-Ev sahibi Mehmet Beydili'nin açıklamaları

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da etkili olan fırtına ev ve ahırların çatılarını uçurdu. Çatı parçalarının isabet ettiği bazı koyunlar yaralandı. Erzincan’da etkili olan şiddetli rüzgar Akyazı beldesinde zarara yol açtı. Şiddetli rüzgar nedeniyle savrulan çatı parçaları evlerin bahçelerine, balkonlarına ve hayvan sürülerinin üzerine düştü. İki ahırının ve evinin çatısı uçan Mehmet Beydili isimli vatandaş, "Fırtınadan dolayı çatılarımız uçtu, mağdur olduk. Hayvanlarımız içerideydi. Hayvanlarımızın daha fazla zarar görmemesi için çadır açtık hayvanlarımızı oraya götürdük. Çatıların daha fazla uçmaması için önlem aldık. İmkanımız yok şu anda tadilat yapmak için. Yetkili birimlerden destek bekliyoruz. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Çatılar evlerimizin üstüne kadar balkonlarımıza kadar uçtu rüzgarın şiddeti ile. Çatılara briket ve taş koyduk tekrar aynı olayın olmaması için" diye konuştu.
Olayın ardından Erzincan Tarım İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yapmak üzere beldeye giderek vatandaşlardan bilgi aldı.
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