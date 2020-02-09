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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Şiddetli fırtına elektrik tellerini kopardı

Şiddetli fırtına elektrik tellerini kopardı

Yere düşen teller

Polis Şiddetli Fırtına Karya Elektrik Akımı Güvenlik Önlemi 

-Direkte kopan tellerin ucu
-Polisin güvenlik önlemi
-Akedaş ekiplerinin çalışması
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da şiddetli fırtınanın kopardığı elektrik telleri otomobilin üzerine düştü. Adıyaman’da saatteki hızı 20 kilometreye kadar çıkan fırtına hayatı etkisi altına alıyor. Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düştüğü Adıyaman’da şiddetli fırtına nedeniyle elektrik telleri koptu. Sakarya Caddesi üzerindeki direklerin üzerinde elektrik kabloları fırtınaya dayanamayarak koptu. Kopan teller bir otomobilin üzerine düştü. Otomobilin kaportasında hafif hasar meydana geldi. Bölgede bir süre elektrikler kesildi. Olay yerine polisler gelerek güvenlik önlemi aldı. Akedaş ekipleri olay yerine gelerek kopan telleri yeniden birleştirerek, elektrik akımı yeniden verildi.

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