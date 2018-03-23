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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Şiddetli fırtına çatıları yerinden söktü

Şiddetli fırtına çatıları yerinden söktü

Kentten görüntü

Gesi Şiddetli Rüzgar 

-Çatısı sökülen işyerinden görüntü
-İşçilerin çalışma yapması
-Detaylar
-Çalışan ile röp

( KARABÜK -HD) KARABÜK

- Karabük’te etkili olan şiddetli rüzgar bazı iş yerlerinin çatısını yerinden söktü. Meteoroloji Müdürlüğünün Batı Karadeniz bölgesinde saatte hızı 50-70 km’ye varan şiddetli rüzgarın olacağı yönünde yapılan uyarılar sonrası Karabük’te rüzgar yer yer etkisini göstermeye başladı.
Şiddetli rüzgarın etkili olduğu kentte bazı ağaçların dalları kırılırken, bir kafeteryanın ise çatısını yerinden söktü. İş yeri çalışanları, rüzgarın bir anda çıktığını ve ne olduğunu anlayamadıklarını kaydederek, rüzgarın söktüğü saçların ise şans eseri ağaca takılarak kimseye zarar vermediğini söyledi.

Öte yandan zarar gören çatı ise işçiler tarafından sökülerek yeniden onarıldı.
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