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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şiddetli fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Şiddetli fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

havanın bir anda kararması ve şiddetli yağış

Gard Yağışlı Hava Şiddetli Yağış Şiddetli Rüzgar Sanayi Sitesi 

-otomobil üzerine devrilen ağaç
-Çatının yoldan kaldırmaya çalışan esnaflarla röp.
-Niksar ilçesinde cuma pazarında rüzgar nedeni ile esnafın zor anları

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta akşam saatlerinde fırtına ile birlikte yağışlı hava hayatı olumsuz yönde etkiledi. Tokat’ta biranda şiddetli rüzgarla birlikte ortalığı toz bulutu kapladı. Fırtına nedeniyle sanayi sitesinde bir iş yerinin çatısı park halindeki bir otomobilin üzerine uçtu. Maddi hasarla atlatılan olayda kapanan yol esnafların çalışmaları ile çatı kaldırılarak trafiğe açıldı. Niksar ilçesinde ise kurulan Cuma pazarında esnaflar şiddetli rüzgar nedeni ile zor anlar yaşadı. Esnafların kurdukları çadırlar rüzgarda sağa sola savruldu. Rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaç bir otomobilin üzerine devrildi. Rüzgarın ardından dolu geçişi yaşandığı ilçede devrilen ağaçlar ve elektrik direkleri ulaşımda aksamalara neden oldu. Fırtına sonucu birçok evin çatısında zarar meydana geldi. Erbaa ilçesinde ise rüzgarla birlikte toz bulutu havaya yükseldi. Sağanak yağışın etkili olduğu ilçede fırtına maddi hasarlara neden oldu.
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