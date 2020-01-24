Şiddetli fırtına çadırları devirdi, tabelaları uçurdu

-Rüzgarın etkisinin ağaçları sallaması

-Zehirlenen ve hastaneye getirilen kişiler

-Valilik tabelasının görüntüsü



( ADIYAMAN )- 13 kişi sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi ADIYAMAN



- Adıyaman’da etkili olan fırtına nedeniyle çadırlar devrildi, tabelalar uçtu. Fırtınanın etkisiyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından 13 kişi zehirlendi. Dün geceden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına Adıyaman’da hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin ‘kuvvetli fırtına’ uyarısı yaptığı Adıyaman’da etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 29 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle tabelalar uçtu, çadırlar devrildi. Yeşilyurt Taziye evi önünde bulunan yemek çadırı rüzgarın etkisiyle devrilerek yan yattı. Masa ve sandalyeler uçuştu. Çarşı merkezinde bir çok iş yerinin tabelasının yanı sıra valiliğin çatısının üzerinde bulunan tabela da uçtu. Rüzgarın etkisiyle sabodan sızan karbonmonoksit gazından il merkezi, Kahta ve Samsat ilçelerinde toplam 13 kişi zehirlendi. Rüzgarın etkisinin 1 gün daha süreceği belirtiliyor.



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