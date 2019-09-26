Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şiddetli deprem Tekirdağ’da hissedildi Haberi

Şiddetli deprem Tekirdağ’da hissedildi Haberi

Sokaktan detaylar

Deprem 

- Sallanan lambadan detaylar
- Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- İstanbul'da saat 13.59 sıralarında kent genelinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden alınan ilk bilgiye göre deprem 5.8 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ’da da hissedildi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, yerin 12 kilometre altında gerçekleşen depremin merkez üssü Silivri ve Marmara Ereğlisi'nin 20 kilometre açıkları. Sarsıntının meydana geldiği noktanın İstanbul merkezine uzaklığı ise 67 kilometre. Deprem Trakya genelinde Tekirdağ başta olmak üzere birçok ilçede de hissedildi. Sarsıntı anında bazı vatandaşlar paniğe kapılarak dışarı çıktı.
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Çevik Kuvvet Servisine Bombalı SaldırıÇevik Kuvvet Servisine Bombalı Saldırı
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı