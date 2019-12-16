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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şiddete uğradığını iddia eden Nepalli genç kız sosyal medya aracılığıyla yardım istedi

Şiddete uğradığını iddia eden Nepalli genç kız sosyal medya aracılığıyla yardım istedi

Açıklama

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Genç Kız Polis 


- NEPAL’den çalışmak için Ankara’ya gelen Sonam Karmu Hyolmo (18), yanında çalıştığı avukat G.A.’dan şiddet gördüğü iddiasıyla sosyal medya aracılıyla yardım istedi. İddialara göre Nepalli Sonam Karmu Hyolmo, geçen ağustos ayında, avukat G.A.’nın 4 yaşındaki çocuğuna bakmak için ülkesinden Ankara’ya geldi. Aylık 400 Euro’ya anlaşan Hyolmo’nun yaklaşık 1 ay baktığı çocuk, anaokuluna başladı.
Bunun üzerine aile, Nepalli kadını ülkesine göndermek istedi. İddiaya göre, Hyolmo da babasının hasta olduğunu ve çalışması gerektiğini söyledi.

Aynı evde temizlik işleri yapmaya başlayan Hyolmo, yemek yapmayı öğrenmek için G.A.’nın annesi Y.D.’nin işlettiği özel kız öğrenci yurduna gitti. Burada tanıştığı Hindistanlı öğrenciye ise evde şiddet gördüğünü söyleyerek pasaportuna el konulduğunu iddia etti. Hyolmo’yu videoya kaydeden Hindistanlı öğrenci, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada çok yankı uyandıran görüntüler binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Görüntüler üzerine kız yurduna polis geldi. İfadesi alınan Hyolmo, yanında çalıştığı avukat G.A.’dan şikayetçi oldu. İddialar üzerine soruşturma başlatılırken, avukat G.A.’nın ifadesi alındı. Kız yurdunun sahibi Y.D. ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.


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