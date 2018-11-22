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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şiddet uyguladığı sırada karısı pencereden atlayan Iraklı koca yeniden gözaltına alındı

Şiddet uyguladığı sırada karısı pencereden atlayan Iraklı koca yeniden gözaltına alındı

Kocanın bebek arabasında çocukları ile adliyeden çıkışı

Polis Aracı Bebek Adli Kontrol Bebek Arabası Irak 

-Bebeklerini polis aracına koyması
-Polis aracına binmesi
-Polis aracının gidişi
-Adliye dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da şiddet uyguladığı sırada eşinin pencereden kendisini aşağı attığı koca yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu 2 çocuk annesi Baydah Idrıs Hasan Hasan (34), kocası Farıs Mahmoood Ahmed Al Saloomı'nın kendisini eve kilitleyip darp etmesi üzerine elinden kurtulmak için evin penceresinden atladı. Yaralanan Iraklı kadın 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kocası polis tarafından gözaltına alınarak İlyasköy Polis Merkezine götürüldü. İfadesi alınan Farıs Mahmoood Ahmed Al Saloomı, savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. Ancak, savcı Iraklı kocanın yeniden gözaltına alınmasını talep etti. İlyasöy Polis Merkezi ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınan Iraklı Farıs Mahmoood Ahmed Al Saloomı, bugün Samsun Edliyesine sevk edildi. 2 çocuğunu bırakacak kimesi olmadığı için çocukları ile Samsun Adliyesine götürülen koca, savcıya ifade verdikten sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Iraklı koca mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (MAY-
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