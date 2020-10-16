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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Şiddet uyguladığı eşini bulmak için cinayeti işledi

Şiddet uyguladığı eşini bulmak için cinayeti işledi

Zanlının adli tıpa getirilmesi

Adli Tıp Ormanlı Uzaklaştırma Cezası Katil Zanlısı Harekete Geç 

-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan emniyete götürülmesi
-fotoğraflar

( ADANA )- Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde silahla vurulduktan sonra cesedi ormanlık alanda çuval içerisinde bulunan şahsı katil zanlısının şiddet uyguladığı eşini bulabilmek için öldürdüğü ortaya çıktı ADANA

- Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde silahla vurulduktan sonra cesedi ormanlık alanda çuval içerisinde bulunan şahsı katil zanlısının şiddet uyguladığı eşini bulabilmek için öldürdüğü ortaya çıktı Elbistan’da yaşayan 28 yaşındaki Ergin Gök isimli genç, 7 Ekim günü evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Gök’ü bulmak için polis ve jandarma tarafından arama başlatıldı. Gök’ün cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini değerlendiren jandarma ekipleri, araştırmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Bu arada bir çoban, Afşin ilçesine bağlı Çağılhan Mahallesinde iki kişinin tartıştığını ve bir kişinin tabanca kullandığını söyledi.

Bunun üzerine Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Ekipler yaptığı çalışmada bir otomobilin plakasına ulaştı. Jandarma ekipleri kamera incelemelerinde zanlının Durdu Işık (42) olduğunu ve olay yerine iki kişi geldiğini daha sonra bir kişi gittiğini saptadı. Ayrıca jandarma otomobilin Adana’ya gittiğini de tespit etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti Yapılan çalışmada zanlının Adana’da Seyhan ilçesinde bir evde saklandığı, otomobili de yıkayıp sakladığını belirledi. Polis dün akşam eve yapılan baskınla zanlıyı yakaladı. Zanlının emniyette yapılan sorgulamasında 20 yıllık eşi iki çocuğunun annesi Hasret Işık’a (37) şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası aldığı ve koruma kararı çıkardığını bu nedenle eşini bir türlü bulamadığını belirterek, “Eşim benden ayrılınca deliye döndüm. Onun internet sitelerinden erkekler ile görüştüğünü düşündüm. Bu nedenle onun girdiği sitelere gidip yerini öğrenmeye çalıştım. Ergin Gök ile irtibatlı olduğunu düşünerek ben de onunla internetten irtibata geçtim. Daha sonrada buluşmak için randevulaştım. Otomobilim ile 7 Ekim günü onu aldım. Daha sonra Afşin’e doğru gittik. Burada eşimin adresini sordum bilmediğini söyleyince onu vurdum. Daha sonrada ormanlık alana gidip, moloz torbalarını boşaltarak onu içine koydum. Daha sonrada molozların altına saklayıp Adana’ya kaçtım” dediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. Zanlının jandarma ekiplerindeki sorgusu devam ediyor. (FKE-
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