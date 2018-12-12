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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi kuruldu - SİİRT

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi kuruldu - SİİRT

- Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi kuruldu - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden dış ve iç detaylar - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Gökhan Marakçı ile röportaj - ŞÖNİM Müdürü Fatma Sayın ile röportajŞiddet Önleme ve İzleme Merkezi kuruldu - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan merkez hizmet vermeye başladı - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Gökhan Marakçı: - "Bu merkezde her türlü şiddet mağduruna hukuki, psikososyal, sağlık ve ekonomik destek vermeye çalışıyoruz"SİİRT (AA) - Siirt 'te Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) kuruldu.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan, şiddetin önlenerek ailenin korunmasının amaçlandığı merkez vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
Kurum İl Müdür Vekili Gökhan Marakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığa bağlı hizmet verecek merkezlerin 81 ilde kurulduğunu söyledi.

"Bu merkezde her türlü şiddet mağduruna hukuki, psikososyal, sağlık ve ekonomik destek vermeye çalışıyoruz." diyen Marakçı, şiddet mağdurlarıyla ilgili emniyetten, adli makamlardan gelen tedbirlerin izlenmesi, bu tedbirlerle ilgili gerekli rehberlik çalışmaları ilişkin uzmanların görev yaptığını belirtti.
Marakçı, şiddet mağdurlarının "Alo 183" hattına ve müdürlüklerine başvurmaları halinde kendilerine ulaştıklarını aktararak, yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması için çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.Merkezin en öncelikli amacının ailenin korunmasını sağlamak olduğuna işaret eden Marakçı, şunları kaydetti:"Burada hizmet alanlarımız sadece kadınlar değil. Şiddet mağduru tüm bireylerimiz merkezimizden faydalanabilmektedir. Aile içi şiddet vakalarında zaman zaman ailedeki diğer şahıslara da gerekli koruyucu, önleyici hizmetler yürütülüyor. İzleme, rehberlik etme, diğer kurumlara yönlendirme konusunda bireylerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri vatandaşlarımıza sağlamaya çalışıyoruz." - Şiddetin nedenleri araştırılıyorŞÖNİM Müdürü Fatma Sayın, merkeze başvuranların yanı sıra kamu kurumlarında çalışan personele de bu kapsamda eğitimler verdiklerini söyledi.

"Şiddete maruz kalan mağdurların nerelere başvuracağı ve şiddetin önlenmesine yönelik yapılacak çalışmalar hakkında bireysel bazda güçlendirme çalışmaları yapıyoruz." ifadesini kullanan Sayın, şiddete maruz kalanların yanı sıra şiddeti uygulayanlara yönelik de çalışmalar yürüttüklerini aktardı.Sayın, şiddetin nedenlerini araştırdıklarını kaydederek, "Eğer bu sağlık sorunundan kaynaklanan bir şiddet ise kişi hakkında ilgili mahkemeden sağlık tedbirleri, kişinin eğitim yönünden kaynaklıysa yine ilgili mahkemeden eğitimle ilgili kararlar alıyoruz." şeklinde konuştu.
Şiddetin sadece kadına yönelik olmadığına dikkati çeken Sayın, vatandaşlardan tanık oldukları veya yaşadıkları şiddete ilişkin ilgili yerlere başvurmalarını istedi.

Muhabir Şiddet Mağduru 

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