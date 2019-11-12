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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Şiddet gören kadın eşinin dükkanına molotof attı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Şiddet gören kadın eşinin dükkanına molotof attı, o anlar kameraya böyle yansıdı

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ, ADLİYE GÖRÜNTÜSÜ

( AMASYA ) AMASYA

Kamera Güvenlik Kamerası Molotof Kokteyli 


- Amasya’nın Merzifon ilçesinde kocasından şiddet gören kadın, eşinin dükkanına molotof kokteyli attı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Sanayi Sitesinde işletilen bir oto yıkamacıya molotof türü yanıcı madde atıldığı bilgisini aldıktan sonra çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, gece 01.30 gibi 3 şahsın araç ile iş yerine gelmeden önce aracın plakalarını söktüğünü, sonrasında maske takarak söz konusu iş yerine geldiklerini, yüzünde maske bulunan bir kişinin molotof kokteylini iş yerinin camından attığını tespit etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu kimlik bilgileri tespit edilen iş yeri sahibi Arif T.'nin ev hanımı eşi A.T., ve arkadaşları olan M.A.A. ve F.Y. gözaltına alındı. Şüpheli A.T'nin emniyette "Eşim beni darp etti. Kendisine 'iş yerini yakacağım' dedim. Arkadaşlarımı aradım ve yaptık" ifadesini verdiği öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. (UY-SLH-
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