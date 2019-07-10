- Sıcaktan bunalanlar kendileri buz gibi suya atıp köpük partisiyle eğleniyor - Sıcaklığı 5-10 terece arasında değişen Dim çayı turistlerin yeni gözdesi oldu

--Havuzda yüzenlerden görüntü

--Köpük partisinden görüntü

--Köpük partisinde müzik eşliğinde dans edenlerden görüntü

--İstemil Şimşek’in konuşması

--Detay görüntüler



( ANTALYA ) Sıcaktan bunalanlar kendileri buz gibi suya atıp köpük partisiyle eğleniyor- Sıcaklığı 5-10 derece arasında değişen Dim çayı turistlerin gözdesi oluyor ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde 40 dereceyi bulan aşırı sıcak ve 20 derecenin üzerindeki deniz suyunda bunalan yerli ve yabancı turistler, suyun sıcaklığı 5-10 derece arasında değişen Dim Çayı’nda serinlemeyi tercih ediyor. Serin sulara kendileri atan tatilciler köpük partisi, soğuk kalma yarışması ve DJ performansı gibi çeşitli aktivitelerle eğleniyor. Son dönemde artan hava sıcaklıkları ve yükselen nem oranıyla hava Alanya’da bunaltıcı hal aldı. Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü’nünden alınan verilere göre hava sıcaklığının 35 ile 40 derece, nem oranın ise yüzde 60 -80 arasında ölçüldüğü ilçede yerli halk ile tatilciler serinlemek için havuzlara ve Dimçayı’nın serin sularına akın etti. En çok tercih edilen yerlerin başında gelen Dim Çayı Hilal Piknik’te soğuk sulara kendilerini atan yeri halk ve turistler serinlemeye çalışıyor. Vatandaşların bir kısmı çay üzerine kurulu çardaklarda dinlenmeyi tercih ederken, bazıları da su parklarında ve havuzlarda serinlemenin yolunu aradı. Tatilciler burada serinlemenin yan sıra köpük partisi, soğuk kalma yarışması ve DJ performansı gibi çeşitli aktivitelerle de eğleniyor. Köpük partisinde DJ performansı eşliğinde çılgınlar gibi dans eden ve havuzlarda yüzenler renkli görüntüler oluşturdu. Havuzda su içinde eğlenen tatilciler, zaman zaman dökülen buz küpleriyle de serinlerken, manzara eşliğinde Alanya'nın yöresel lezzetlerini de tatma fırsatı buluyor. “Müşterilerimizden aldığımız tepkiler gayet güzel” Dimçayı işletmecilerinden İstemil Şimşek müşterilerin eğlenmeleri için çeşitli aktiviteler yaptıklarını söyledi.



Şimşek,” İşletmemizde müşterimiz için köpük partisi DJ performansı, soğuk suda kalma yarışması gibi çeşitli etkinler yapıyoruz ve en iyi hizmeti sunuyoruz. Müşterilerimizden aldığımız tepkiler gayet güzel. Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda farklı etkinlikler de düzenliyoruz. Her değişen etkinliklerimiz de oluyor. Mesela soğuk suda kalma yarışında dereceye girenlere ödüller veriyoruz” dedi.

“Farklı konseptlere yer veriyoruz” Yerli ve yabancılara farklı konseptler sunduklarını aktaran Şimşek,” Akşam saatlerinde ise burada parti, canlı müzik ve disko tarzı eğlence gibi farklı konseptlere yer veriyoruz. Profesyonel ekibimle beraber en kaliteli hizmeti vermeye çalışıyor” diye konuştu.

(EA-

