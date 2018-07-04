-Sıcaktan bunalan yaşlı adam kendini hortumla serinletti

-Sıcaktan bunalan adam serinleme görüntüleri



( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sıcaklıktan bunalan yaşlı adam kendini hortumla serinletti. Hava sıcaklığının yaklaşık 45 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da vatandaşlar bunaltıcı sıcaktan korunmak içi farklı yöntemler deniyor. Suruç ilçesinde yaşayan yaşlı bir adam sıcaklıktan korunmak için sokak ortasında hortumla kendini ıslatarak serinlemeye çalıştı. Yaşlı adamın kendini serinlemeye çalışması ise başka bir vatandaş tarafından görüntülendi. (SÖ-SD-

