Sıcaktan bunalan vatandaşlar park, cami ve kafelere akın etti

-Parklarda oturan vatandaşlar

-Güneşin altında yolda yürüyen vatandaşlar

-Kafede türküler eşiliğinde eğlenen vatandaşlar

-Kafaede oturan vatandaşla röportaj

-Caminin avlusunda sundurma ve gölgede oturanlar

-Caminin içerisinde uyuyan vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşması üzerine vatandaşlar kendilerini park, kafeler ve camiye attı. Sıcak havada bunalan bazı vatandaşlar tarihi surların altındaki parklarda, bazı vatandaşlar ise cami içerisinde serinlemeye çalıştı. Diyarbakır’da hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşması üzerine vatandaşlar park, tarihi kafeler ve camiye akın etti. Huzurun hakim olduğu tarihi Sur ilçesinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, kendilerini parklara attı. Surların altında tehlikeye aldırış etmeden gölgelikte serinlemeye çalışan vatandaşalar, ailece oturup çaylarını yudumlayarak sohbet etti. Kafeleri de dolduran vatandaşlar, "Diyarbakır’da hava 40 derecenin üzerinde olduğu için ailece kültür evine gelerek hem müzik dinliyoruz hem de serinliyoruz" dedi.

Dışarıda sohbet, içeride uyku Namaz kılmak için tarihi Ulu Camii'nin yolunu tutan bazı vatandaşlar, namazlarını kıldıktan sonra cami içerisinde bir süre sohbet etti. Bazı vatandaşların cami içerisinde uyuduğu görüldü.

Öte yandan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre hava sıcaklığının hafta boyunca 35 ila 41 derece arasında olacağı belirtildi. (SI-YRT-

