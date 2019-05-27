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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini İstanbul Boğazı’nın serin sularına bıraktı

Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini İstanbul Boğazı’nın serin sularına bıraktı

İstanbul boğazında yüzen vatandaşlar

Efes Irak 

-Yürüyüş yapan vatandaş
-röportaj
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sarıyer'de sıcak havadan bunalan vatandaşlar, kendilerini İstanbul Boğazı'nın serin sularına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıkarak 30 derecelere yaklaştı. Havaların sabah saatlerinden itibaren ısınmasıyla vatandaşlar soluğu İstanbul Boğazı’nda aldı. Kimi vatandaşlar boğaz kenarında yürüyüş yaparken kimi vatandaşlar ise kendilerini boğazın serin sularına bırakarak nefes aldı. Boğazın serin sularına kendisini bırakan bir vatandaş, ’’Serinlemek için başka çare bulamadık. Hava sıcak, bizde değerlendirmek istedik. Serinlemiş olduk, boğazın serin sularında. Akıntıya rağmen keyifliydi’’ ifadelerini kullandı.
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