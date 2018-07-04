Sıcaktan bunalan vatandaşlar Ceyhan Nehri'nde serinledi - KAHRAMANMARAŞ
: - Ceyhan Nehri'nden görüntü - Ceyhan Nehri'nde serinlemek için giren çocuklardan detaylar - Köpeklerin serinlemek için nehirde yıkanması - Vatandaşların su kenarında serinlemeye çalışmasıKAHRAMANMARAŞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kahramanmaraş 'ta hava sıcaklığı 40 dereceye kadar yükseldi. Kentte, sıcaktan bunalan vatandaşlar, Ceyhan Nehri kenarında serinlemeye çalıştığı görüldü. Kimi vatandaşlar da bunaltıcı sıcaklarda köpeklerini suda yıkayıp serinletti.