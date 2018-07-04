Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan vatandaşlar Ceyhan Nehri'nde serinledi - KAHRAMANMARAŞ

Sıcaktan bunalan vatandaşlar Ceyhan Nehri'nde serinledi - KAHRAMANMARAŞ



: - Ceyhan Nehri'nden görüntü - Ceyhan Nehri'nde serinlemek için giren çocuklardan detaylar - Köpeklerin serinlemek için nehirde yıkanması - Vatandaşların su kenarında serinlemeye çalışmasıKAHRAMANMARAŞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kahramanmaraş 'ta hava sıcaklığı 40 dereceye kadar yükseldi. Kentte, sıcaktan bunalan vatandaşlar, Ceyhan Nehri kenarında serinlemeye çalıştığı görüldü.
Kimi vatandaşlar da bunaltıcı sıcaklarda köpeklerini suda yıkayıp serinletti.

Hava Sıcaklığı Köpek 

İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı