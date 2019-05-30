-vatandaşlar ile röportaj

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( TOKAT -ÖZEL) TOKAT



- Ramazan ayında Tokat'ta hava sıcaklıklarının 33 dereceyi bulması nedeniyle sıcaktan bunalan vatandaşlar cami avlusunda serinledi. Ramazan'ın son günlerinde hava sıcaklığı hissedilir derecede arttığı Tokat’ta sıcaktan bunalan vatandaşlar cami avlusunda namaz vakitlerini bekledi. Ali Paşa Cami avlusunda kimi vatandaşlar sohbet ederken kimileri de şekerleme yapmayı tercih etti. Cami avlusunun oldukça serin olduğunu ifade eden vatandaşlar, ibadetten sonra diğer vakit saatini dinlenerek, sohbet ederek geçirdiklerini kaydetti.



