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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan vatandaşlar Beşiktaş'ta denize girdi

Sıcaktan bunalan vatandaşlar Beşiktaş'ta denize girdi

İstanbul Boğazı'nda yüzen vatandaşlar

Yüzme Efes Irak 

-Yürüyüş yapan vatandaş
-Hararet yapan otomobil

( İSTANBUL )- Vatandaşlar kendini İstanbul Boğazı’nın serin sularına bıraktı İSTANBUL

- Beşiktaş’ta sıcak havadan bunalan vatandaşlar, kendilerini İstanbul Boğazı'nın serin sularına bıraktı. Sıcaklık değerlerinin yükseldiği bu günlerde vatandaşlar soluğu İstanbul Boğazı’nda aldı. Beşiktaş’ta kimi vatandaşlar Boğaz kenarında yürüyüş yaparken kimi vatandaşlar ise kendilerini boğazın serin sularına bırakarak nefes aldı. Bunun yanı sıra etkili olan sıcak hava nedeniyle otomobillerin motor kısımlarında da hararet meydana geldiği görüldü.
Boğazın serin sularına kendisini bırakan bir vatandaş,’’ Çok sıcak, bizde İstanbul Boğazına geliyoruz. Serinlemenin en ucuz yolu. Motosikletime atlayıp geliyorum. İki saat yüzüyorum. İnsanlar buranın kıymetini bilmiyor ne yazık ki’’ ifadelerini kullandı. Boğazda yüzmenin keyifli olduğunu vurgulayan bir başka vatandaş ise,’’ Boğazda yüzmek inanılmaz keyifli. Başka bir yerde yüzmeyi bu kadar sevmiyorum. Arkadaşlarla gelip biraz olsun serinlemeye çalışıyoruz’’ diye konuştu.

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