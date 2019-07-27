Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan Uludağ’a kaçtı

Sıcaktan bunalan Uludağ’a kaçtı

bölgeden detaylar

Hava Sıcaklığı Hafta Sonu Şelale Oksijen Hafta Sonu Tatili 

-röportajlar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da hava sıcaklığının 32 dereceyi görmesi üzerine şehir merkezinde neminde etkisiyle bunalan vatandaşlar Uludağ’a pikniğe ve kamp kurmaya gitti. Uludağ’ın eteklerindeki bin rakımlı köylerde hava sıcaklığı 8 derece serinlerken, nemin olmaması sebebiyle şehre göre 12 derece daha serinlik hissediliyor. Bin 800 rakımlı Uludağ Milli Park bölgesindeki Sarıalan ve Çobankaya kamp alanlarında ise sıcaklık normal ölçümlere göre 11 derece, nem dikkate alındığında 15-16 derece daha serin oluyor. Özellikle hafta sonu tatilini fırsat bilen Bursalı ve İstanbullular Uludağ’a çadır kampı kuruyor. Arabaların bagajlarına koydukları kamp malzemeleriyle Uludağ Milli Parkına gelen tabiat severler, köknar ve çam ormanlarının içinde Milli Park Müdürlüğü’nün belirlediği çadır kamp alanlarına günlüğü 25 TL’den ödeme yaparak çadırlarını kurabiliyor. Sabahın erken saatlerinde kahvaltılarını yapmak için Uludağ’a çıkan kampçılar ise, öğlende de çadırlarını kurarak içerisini düzenliyor. Cumartesi akşamları çadırlarında kalan doğaseverler gündüz, Softaboğan Deresi’ndeki Dombay çukurundaki koyun havuzları ve şelale mevkinde buz gibi kar sularında yüzüyorlar. Saat 12.00 ile 15.00 arasında suya girilen bu bölgelerde meraklıların çelikleme denilen soğuk suyla vücut dirençlerini arttırıyorlar. Akşamları ise, kamp alanlarındaki uygun yerlerde ateşler yakarak ısınmaya çalışan kampçılar insanların şehirde sıcaktan uyuyamadığı saatlerde uyku tulumlarına girerek, uyuyor. Dağdaki ilk gece, oksijen azlığı ve temiz hava sebebiyle bazı bünyeler uykuya dalmakta güçlük çekiyor. Ancak bu durum ikinci geceden itibaren vücudun alışması ile normale dönüyor. Çocuklar keyfini çıkartıyor Uludağ’ın ve ormanın keyfini ise en çok çocuklar çıkartıyor. Bisikletleri ile ormandaki patikalara dalan gençler Çobankaya, Yılanlıkaya gibi mevkilere tırmanarak Uludağ’ı eskiden keşif dağı dediği Uludağ’ı bütün yerleri ile görüyorlar. Ayrıca Çobankaya ve Sarıalan’da yılın 4 ayı çadır ve barakalarda kalan çok sayıda müdavinde kanlarının (alyuvarlarının) yenilendiğini ve sağlık bulduğunu ifade ediyorlar. Uludağ’da Sarıalan-Çobankaya, Sarıalan-oteller, maden-rasat düzlüğü, rasat düzlüğü-göller, rasat düzlüğü-zirve, maden-Cumalıkızık, Çobankaya-Erikli yayla gibi patikalar bulunuyor. Ayrıca bazı oteller hizmet veriyor. Alternatifi olarak ormanın içerisindeki ağaç evlerde geceliği 40 TL’ye kalmak mümkün.
İlgili Foto Galeriler
FETÖ'nün Okulunda Gizli Oda BulunduFETÖ'nün Okulunda Gizli Oda Bulundu
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı