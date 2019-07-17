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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan tavşanların dondurma keyfi

Sıcaktan bunalan tavşanların dondurma keyfi

Tavşanın dondurma yemesi

Salar 

-Genel detay

( SİİRT -ÖZEL) SİİRT

- Siirt’in Eruh ilçesinde bir kafede masaları gezen yaban tavşanlarının, müşterilerin uzattığı dondurmalardan yemesi renkli görüntüler oluşturdu. Siirt'in Eruh ilçesinde bir kafe sahibi, bağda bulduğu yaban tavşanlarını iş yerine getirip beslemeye başladı.
Emin Aksu isimli iş yeri sahibi, 'Yaban' ismini verdiği tavşanları müşterilerle iç içe olmaya başladı.
Bazı müşteriler, tavşanın yeşillik yemediğini görünce dondurma ikram etti. Tavşanların, müşterilerin uzattığı dondurmaları yemesi renkli görüntüler oluşturdu.
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