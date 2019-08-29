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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan taraftarları itfaiye serinletti - AĞRI Haberi

Sıcaktan bunalan taraftarları itfaiye serinletti - AĞRI Haberi

- Sıcaktan bunalan taraftarların itfaiyeden yardım istemesi - İtfaiyenin taraftarlara su sıkmasıSıcaktan bunalan taraftarları itfaiye serinletti - Ağrı 'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası 1. tur eleme maçında, sıcakta bunalan taraftarları itfaiye ekipleri su sıkarak serinlettiAĞRI (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ziraat Türkiye Kupası 1. tur eleme maçında sıcaktan bunalan Ağrı 1970 Spor taraftarlarını itfaiye ekipleri su sıkarak serinletti.Vali Lütfi Yiğenoğlu Şehir Stadyumu'nda dün Ağrı 1970 Spor ile Iğdır Es Spor arasında oynanan maçı izleyen taraftarlar, hava sıcaklığının 33 derecenin üzerinde olması nedeniyle sıcaktan bunaldı.Tribünlerde takımlarını destekleyen Ağrı lı taraftarlar, devre arasında sahayı sulayan Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine yönelik, "yangın var, yangın var ben yanıyorum" sloganları attı.Taraftarların kendilerine su sıkılması talebine kayıtsız kalmayan itfaiye ekipleri, tribünlerdeki taraftarlara su sıkarak serinlemelerini sağladı.Maçı 5 - 0 kazanan Ağrı 1970 Spor, adını Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turuna yazdırdı.

Hava Sıcaklığı Dera Cenin Devre Arası 

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