Sıcaktan bunalan Siirtliler çeşmelerde serinledi İzle

-bir kedinin süs havuzundan su içmesi,

-inek ve sığırların gölete girmesi,

-çocuk ve yetişkinlerin caminin süs havuzuna girmesi,

-bir vatandaşın konuşması,

-ailelerin dere kenarında piknik yapması,

-su ve botan çayı,

-genel detay



( SİİRT ) SİİRT



- Öğle sıcağında termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği Siirt'te sıcaklar insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Aşırı sıcak ve nem oranının olduğu şehir merkezinde sıcaklardan bunalan vatandaşlar bir nebze de serinlemek için serin alanlara akın ediyor. Sıcakların en yoğun olduğu öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaya özen gösteren vatandaşlar, ya klimaların önünde, ya da buz gibi suyu olan Babudarp Camisinin süs havuzunda serinliyor. Bazı vatandaşlar da akama yakın saatlerden ailece Botan Çayı eteklerinde piknik yapıyor. Hayvanlar suda serinliyor Sıcaklardan etkilenen sığır ve inekler gölette serinlerken, daha küçük sokak hayvanları da susuzluklarını süs havuzlarında gideriyor. Sıcakların son birkaç haftadır etkisini artırdığı Siirt'te mecbur kalmadıkça sokağa çıkmadıklarını aktaran Mehmet Sabahattin Alkın vatandaş, Babudarp Camisindeki süs havuzuna ayaklarını koyarak serinlemeye çalıştıklarını aktardı. Alkın, "Caminin havuzuna giren vatandaşların sırasını beklediklerini aktardı" dedi.

Sıcaklardan etkilenen çocuklar da ellerini ve ayaklarını suya koyarak bir nebze de olsa serinliyor. (SD-AKK-Y)

