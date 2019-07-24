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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan sevimli kedi akmayan musluktan su içmeye çalıştı

Sıcaktan bunalan sevimli kedi akmayan musluktan su içmeye çalıştı

Kedinin su içmeye çalışması

( İSTANBUL )- Sevimli kedinin akmayan musluktan su içmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı İSTANBUL

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- Türkiye genelinde etkisini gösteren sıcak havalar sokak hayvanlarını da etkiledi. Sıcaktan bunalan sevimli bir kedinin akmayan musluktan su içmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Temmuz aylarının son günlerine yaklaşırken Türkiye genelinde sıcak hava etkisini arttırdı. Isınan havadan sokak hayvanları da olumsuz etkilendi. Serinlemek ve su içmek için çaba gösteren sokak hayvanlarının oluşturduğu renkli görüntüler vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, içecek su bulamayan bir kedi, akmayan musluktan su içmeye çalışıyor.
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