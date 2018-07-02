Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan mandalar derede serinliyor - ŞANLIURFA

Sıcaktan bunalan mandalar derede serinliyor - ŞANLIURFA

- Şehir merkezinde termometreden görüntü - Suya giren mandalardan detaylar - Akan dereden görüntü - Çoban Hamza Çiftel'in açıklaması - Çobanın mandaları çıkarmaya çalışmasıSıcaktan bunalan mandalar derede serinliyor - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde çobanlar, sıcak havadan bunalan mandalarını derede serinletmeye çalışıyor - Çoban Hamza Çiftel: - "Bu hayvanlar suyu çok seviyor. Dereye girdikten sonra çıkmak istemiyorlar"ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde çobanlar, sıcak havadan bunalan mandalarını derede serinletiyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan sıcak hava, Şanlıurfa 'da da bunaltıyor.Termometrelerin 49 dereceyi gösterdiği Siverek ilçesinin Beyçeri Mahallesi'nde çiftçiler, hayvanlarını derede serinletmeye çalışıyor.Çoban Hamza Çiftel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıcak havadan etkilenen mandalarını dereye getirdiğini söyledi.

Zaman zaman derede hayvanlarıyla birlikte yüzdüğünü anlatan Çiftel, şöyle konuştu:"Ailem çiftçilikle uğraşıyor, aynı zamanda hayvancılık da yapıyoruz. Köyümüzde genelikle büyükbaş hayvan beslenir. Ailemin yaklaşık 100 mandası var. Onlara genelikle ben bakıyorum. Her sabah onları meraya çıkarıyorum. Hayvanlar otladıktan sonra öğleye doğru dere yatağına getiriyorum. Hava sıcak olduğu için hayvanlar çok bunalıyor. Bu hayvanlar suyu çok seviyor. Dereye girdikten sonra çıkmak istemiyorlar. Saatlerce suyun içinde kalıyorlar. Bu arada ben de dinlenme fırsatı buluyorum."

Gesi Büyükbaş Hayvan Hayvancılık Hayvan Dere Yatağı 

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı