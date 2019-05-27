Sıcaktan bunalan küçük kız yol kenarında böyle serinledi

-Küçük kızın suya girmesi

-elindeki leğen ile üzerine su dökmesi

-yolda uzanarak yüzünü yıkaması

-detaylar



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te aşırı sıcaklar nedeniyle bunalan küçük bir kız, yol kenarından geçen bir pınarın suyu ile serinledi. Gaziantep'te aşırı sıcaklardan bunalan ve ismi öğrenilemeyen küçük bir kız, uzun süre önce kuruyan ve son dönemlerde yeniden akmaya başlayan evlerinin önündeki pınar suyunda serinledi. Kıyafetleri ile kimi zaman suyun içerisine giren küçük kız, eline aldığı leğen ile de kimi zaman başından aşağıya su döktü. Bir türlü serinleyemeyen küçük kız, zaman zaman ise yola boydan boya uzanarak, suyla yüzünü de yıkadı.

