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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan köpeğe polis şefkati İzle

Sıcaktan bunalan köpeğe polis şefkati İzle

SU İÇEN KÖPEKTEN GÖRÜNTÜ

Polis Köpek 

-KÖPEĞE SU İÇİREN POLİSTEN GÖRÜNTÜ

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’da sıcaktan bunalan ve çeşme başında dolaşan köpeğe polis çeşmeyi açarak eliyle su içirdi. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde çalışan Yusuf Öztürk, yaptığı bir davranışla büyük takdir topladı. Çeşme yanında dolaşan köpeğin susadığını fark eden Öztürk, çeşmeyi açarak eliyle köpeğe su içirdi. Öztürk, köpeği sevmeyi de ihmal etmedi. Suyu içen köpek gözden kayboldu.
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